Serie B | Pescara-Cosenza 1-1 | Scognamiglio risponde a Tutino

Serie B - Pescara-Cosenza 1-1 : buon punto per i calabresi - occasione persa per gli uomini di Pillon [FOTO] : 1/8 Fabio Urbini/LaPresse ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : botta e risposta tra Pescara e Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : inizia la ripresa tra Pescara e Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Risultati Serie B - 29^ giornata : diretta live : in campo Pescara-Cosenza : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata prende il via con la partita tra Pescara e Cosenza, i padroni alla ricerca di punti per la promozione diretta, il club calabrese rappresenta comunque un osso durissimo. Tanti match interessanti anche nella giornata di sabato, il Benevento è chiamato al riscatto ...

Serie B - Pescara-Cosenza : avanti i biancoazzurri - riscatto a 2 - 10 : Sfida delicata nell’anticipo della 28ª giornata di Serie B: allo Stadio Adriatico si affrontano il Pescara (quinto a 44 punti), reduce dal brutto ko (4-1) contro il Cittadella nell’ultimo turno, e il Cosenza, che ha collezionato due sconfitte in Serie, allontanandosi dalla zona play off. La posizione di classifica e i precedenti spostano il giudizio degli analisti Microgame a favore dei biancoazzurri, dati a 2,10. Il Cosenza ha vinto due ...

Serie B - Pescara-Cosenza : diretta tv in chiaro su RaiSport venerdì 15 marzo : Il campionato di Serie B proporrà la 29ª giornata nel weekend. Ad aprire il prossimo turno saranno Pescara e Cosenza, che si affronteranno alle ore 21.00 di venerdì 15 marzo 2019. Il match verrà giocato allo Stadio Adriatico, con diretta tv su Rai Sport (streaming su Rai Play), oltre che su DAZN come tutte le partite della Serie B. Gli abruzzesi sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Cittadella per 4-1. Dopo essere passati in ...

Video/ Cittadella Pescara - 4-1 - : highlights e gol del match - Serie B 28giornata - : Video Cittadella Pescara, risultato finale 4-1,: i veneti tornano in zona playoff nel campionato di Serie B grazie al poker rifilato al Delfino.

Serie B : va al Lecce il derby col Foggia - beffa Cosenza. Crolla il Pescara : ROMA - Dopo l'anticipo di ieri sera, nel quale l' Hellas Verona ha sbancato il Renato Curi di Perugia per due reti ad una, nella giornata odierna la Serie B presenta un terzetto di gare alle ore 15: ...

Serie B 2019 : Cittadella-Pescara - Spezia-Padova. Dove vederle : Serie B: Cittadella-Pescara, Spezia-Padova. Dove vederle Il Sabato (9 Marzo 2019) di Serie B si apre, tra le altre partite, con Cittadella–Pescara alle ore 15.00 e si chiude con la sfida delle ore 18.00 tra Spezia e Padova, gare valide per la 28a giornata della stagione 2018/2019. Procediamo con ordine. Serie B 2019: Cittadella-Pescara Allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, la squadra di casa affronterà quella che ...

Il Pescara sogna la Serie A : Il Pescara continua a viaggiare spedito verso la vetta della classifica di serie B. La squadra abruzzese, allenata da Giuseppe Pillon, grazie alla vittoria casalinga per 2-0 sullo Spezia, accorcia a soli 3 punti il distacco dalla capolista Brescia. La squadra del presidente Sebastiani non era certo annoverata tra le candidate alla promozione in serie A. Le recenti prestazioni dei biancazzurri hanno però dimostrato che nel campionato ...

Video/ Pescara Spezia - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Pescara Spezia, 2-0,: highlights e gol della partita, giocata all'Adriatico per la 27giornata della Serie B. Tre punti pesanti per i delfini.

Serie B : Perugia-Salernitana 3-1 - Pescara-Spezia 2-0 : In attesa che la 27 a giornata di B si completi domani con Livorno-Benevento, nel pomeriggio si sono giocate due partite: Perugia-Salernitana e Pescara-Spezia. Ecco come sono andate. perugia-...

Serie B : Pescara e Perugia - due vittorie per sognare la A : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Nell'indecifrabile rebus della Serie B, il Pescara sale al terzo posto ...

Serie B : Benevento-Pescara 2-1 : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Benevento batte Pescara 2-1, nell'anticipo della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Ciro Vigorito. I sanniti padroni di casa ...