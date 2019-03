Se la piazza non è populista

Migliaia in piazza al grido di : “Non esiste un Pianeta B” : Mai come oggi la mobilitazione dell’uomo a difesa dell’ambiente era stata così massiccia, imponente e condivisa. Milioni di giovani sono scesi in piazza in ogni parte del mondo per manifestare la loro preoccupazione, per gridare il loro appello alle generazioni che li hanno preceduti e ai governi che hanno potere e responsabilità nella protezione d...

Il problema degli studenti in piazza non è il clima - ma i loro genitori : Quando il corteo è passato sotto casa mi ero un po’ agitato ma sono bastate a tranquillizzarmi le interviste agli attivisti in tv: lo sciopero dei ragazzi per l’ambiente è in realtà uno sciopero contro gli adulti. Tutto è quindi nella norma. I giovani d’oggi non sono così ingenui da prendersela con

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Algeria - un governo di tecnici per narcotizzare la piazza. Ma la protesta non si placa : Cosa non si fa pur di narcotizzare la piazza e preservare il potere. Il nuovo premier algerino, Noureddine Bedoui, ha promesso la formazione di un governo tecnico aperto al contributo di tutti gli schieramenti politici e che rappresenti "tutti i settori della società, in particolare i giovani". Nella sua prima conferenza stampa da premier dell'Algeria, Bedoui ha spiegato che il rinvio delle elezioni presidenziali è stato attuato ...

«Codice civile - ma non troppo : non tutela gli animali». In piazza per cambiarlo. Jovanotti : «Bravi - sono con voi» : ... dove dalle 17 si terrà un dibattito sull'argomento, vuole dare nuova enfasi a richieste già avanzate da più parti dal mondo animalista, ma fino ad ora rimaste lettera morta. Non c'è forse da ...

Algeria - l'ultima mossa di Bouteflika non convince la piazza : "Una vittoria parziale" : La piazza non smobilita. La piazza non si fida. "Una vittoria parziale "," una vittoria persa ". La dichiarazione di Bouteflika secondo cui non sarebbe candidato alla rielezione e che le prossime elezioni presidenziali in Algeria il 18 aprile saranno rinviate ad una data ancora sconosciuta, ha suscitato sentimenti contrastanti. Una parte del movimento di protesta lo hanno salutato come una vittoria, ma altri hanno espresso il timore che il ...

La piazza ferma Bouteflika - che non si candida più (ma rimanda il voto) : Milano. Una piazza testarda e pacifica, ironica e festosa è riuscita nel suo intento, dopo tre settimane di mobilitazione continua, dalla capitale ai più remoti villaggi dell’Algeria. Il suono insistente dei clacson ieri ha accolto la notizia arrivata dall’agenzia di stampa nazionale, quella che mil

piazza Affari : cautela ora. Non è detto che lo storno sia finito : Da questo livello, complici le dichiarazioni del presidente Draghi che hanno allarmato i mercati sul rallentamento dell'economia, sono scattate copiose vendite che hanno portato ad una chiusura ...

'Non una di meno' - le donne di Napoli sfilano in piazza : Corteo femminista organizzato anche Napoli dalle attiviste de #Non una di meno che come in altre città italiane hanno partecipato allo Sciopero Globale Transfemminista dell'8 marzo. Lungo il corteo, ...

Leonardo Pieraccioni spiazza tutti e cambia look : i suoi fan si dividono. Lui : “Non capisco perché non vi piaccio” : Leonardo Pieraccioni ha deciso di darci un taglio. Letteralmente, nel senso che dopo molti anni ha deciso di dire addio alla sua barba, rasandosi completamente. Una decisione che ha colto tutti di sorpresa e ha diviso i suoi fan. L’attore e regista ha pubblicato infatti su Instagram un suo selfie con il nuovo look e come didascalia ha scritto: “Basta barba! No?“, chiedendo un parere ai suoi followers. Così, in migliaia hanno ...

