NBA – DeMarcus Cousins e quello strano paragone | “Warriors come… una soap opera!”

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019), sempre sopra le righe, si è lanciato in un particolare: l’NBA e la vita all’interno dello spogliatoio Warriors sono come unaoperaè un giocatore sempre sopra le righe. ‘Boogie’ ha un talento eccezionale, ma anche un carattere abbastanza fumantino che lo porta spesso a ‘fare a botte’ con avversari (e qualche volta anche compagni) e la maggior parte delle volte a dire qualsiasi cosa gli passi per la testa, senza farsi alcun problema.Le ultime dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media, non sono state bollenti, ma… strane.ha paragonato la sua stagione attuale nello spogliatoio Warriors, fra un litigio (tra compagni, lui questa volta non c’entra!), alti e bassi sul parquet e la prima piazza nella Conference, alla trama di unaopera: “ce n’è una al giorno. È come quando ero bambino e mia nonna guardava ...

marcm1969 : RT @MarcoAMunno: A brillare più di tutti nel successo contro i #Rockets, nonostante l'assenza di Durant, è DeMarcus Cousins: 27 punti (mass… - DalaiMahatma : RT @MarcoAMunno: A brillare più di tutti nel successo contro i #Rockets, nonostante l'assenza di Durant, è DeMarcus Cousins: 27 punti (mass… - MarcoAMunno : A brillare più di tutti nel successo contro i #Rockets, nonostante l'assenza di Durant, è DeMarcus Cousins: 27 punt… -