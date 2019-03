Debole Perturbazione a inizio settimana

retemeteoamatori

(Di sabato 16 marzo 2019) In questo weekend, la situazione meteorologica vede l’alta pressione interessare gran parte del nostro paese, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato.Tuttavia le condizioni meteo andranno incontro ad un peggioramento, per l’approssimarsi dellanumero 6 del mese di marzo, che tra la fine di Domenica e la giornata di Lunedì farà il suo ingresso nella scena meteorologica.Il fronte perturbato riguarderà le regioni settentrionali con un marginale coinvolgimento dei settori centrali della penisola, il suo movimento sarà lento verso Sud-Est.Meteonel dettaglio: Domenica avremo tempo generalmente nuvoloso su vari settori del Nord Italia, con precipitazioni isolate tra: Liguria, Piemonte nord orientale, Lombardia settentrionale e Friuli meglio in Romagna. Giornata variabile sui settori tirrenici e soleggiato sui ...

Barcellonameteo : Meteo MILANO: tepore sabato, perturbazione in arrivo domenica. Poi più fresco: Il meteo su Milano sarà pienamente p… - LaVoceNovara : Una debole perturbazione atlantica, la seconda del mese, riuscirà ad entrare nei nostri territori tra domenica e lu… - CanaveseNews : In arrivo un'altra debole perturbazione atlantica, ma il tempo peggiorerà nelle regioni del Nord Est... -