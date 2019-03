Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nuovo colpo di scena nel caso di, la tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo) scomparsa la sera del 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita in un campo a Chignolo d'Isola (sempre in provincia di Bergamo) tre mesi più tardi. Ezio Denti,tecnico della difesa di Massimo, intervenendo a Radio Cusano Campus, ha dichiarato di essere in possesso ditalmente forti e concreti da faril caso.'Ne vedremo delle belle' Per l'omicidio diè stato condannato all'ergastolo - in via definitiva- Massimo Giuseppe, carpentiere di Mapello (Bergamo). Lo scorso ottobre, i giudici della Cassazione, hanno respinto il ricorso e confermato la pena; ed oggi, a quasi 6 mesi dalla sentenza, uno dei consulenti tecnici della difesa diè intervenuto alla trasmissione radiofonica "L’Italia s’è Desta" spiegando di essere pronto a ...

Noemithestar : Yara Gambirasio, consulente di Bossetti: 'Ci sono elementi per riaprire il processo' - Lucio63th1 : Se Massimo Bonsetti risultasse innocente per l’uccisione di Yara Gambirasio. CHI RISPONDERÀ DEL DANNO SUBITO DALL’I… -