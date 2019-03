' Un personaggio di un film horror' Rita Pavone beffeggia Greta | poi si scusa | ' Non

Rita Pavone nella bufera : "personaggio da film horror" - poi le scuse : "Non sapevo fosse malata" : "Quella bimba con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror". Lo scrive Rita Pavone su Twitter e la 15enne di cui Greta ...

