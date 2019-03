SSD per PS4 | i migliori da comprare

Oggi gli SSD sono essenziali per giocare su PC? - articolo : L'Intel Optane 905P è il non plus ultra degli SSD: incredibilmente veloce, enormemente costoso e, in sostanza, il miglior SSD sul mercato, un pezzo di hardware per PC che dovevamo assolutamente testare. È nostra opinione che, al giorno d'Oggi, un buon SSD sia essenziale per i vostri PC da gaming anche solo in termini di facilità d'uso extra che si ottiene da Windows, oltre a tempi di caricamento ridotti nei giochi. Ma quanto è necessario ...