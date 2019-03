Rupert Everett : compagno - vita privata e carriera. Chi è : Rupert Everett: compagno, vita privata e carriera. Chi è Chi è Rupert Everett L’attore hollywoodiano Rupert Everett sarà l’inquisitore Bernardo Gui nella serie TV, prodotta da Palomar – Television and Film production e da Rai Fiction, Il nome della rosa, adattamento del famosissimo e omonimo romanzo di Umberto Eco. La serie Tv più accattivante e intrigante dell’anno andrà in onda dal 4 marzo su Rai 1 e vedrà nel ...

Rupert Everett su Papa Francesco : “Non mi fido di lui. Preferivo il predecessore almeno era autentico. La chiesa? Un’istituzione che detesto” : “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di Un’istituzione che detesto“, ha dichiarato Rupert Everett a Vanity Fair parlando della Chiesa. Il protagonista de “Il Nome della Rosa“, fiction evento in onda su Rai1 lunedì 4 marzo, ha espresso tutti sui dubbi verso l’istituzione ecclesiastica con dichiarazioni al vetriolo anche verso Bergoglio: “Prima vorrei sapere che cosa Papa Francesco ha fatto da giovane in Argentina, all’epoca ...

Rupert Everett con Il Nome della Rosa attacca la Chiesa “più terribile dell’Isis” : chi è l’interprete di Bernardo Gui : Il Nome della Rosa è una delle nuove produzioni Rai più attese dell'anno. L'adattamento televisivo del capolavoro di Umberto Eco arriva in prima assoluta il 4 marzo e farà compagnia al pubblico per quattro serate consecutive. Nel cast stellare spicca l'attore Rupert Everett, uno degli interpreti di spicco della miniserie. Il divo hollywoodiano ha raccontato a Vanity Fair il motivo per cui ha partecipato a Il Nome della Rosa, svelando un ...

Il Nome della Rosa - Rupert Everett contro la Chiesa : “Più terribile dell’Isis” : Rupert Everett dichiara: “Il Nome della Rosa la mia crociata contro la Chiesa” Manca poco al debutto in prima serata de Il Nome della Rosa, attesissima fiction Rai ispirata al celebre romanzo di Umberto Eco. Vanity Fair, per l’occasione, ha intervistato Rupert Everett, attore e protagonista della serie. Questo film? “È la mia crociata contro […] L'articolo Il Nome della Rosa, Rupert Everett contro la Chiesa: ...

Il Nome della Rosa - Rupert Everett spara a zero sulla Chiesa : «Al suo interno orge e prostituzione. Non mi fido di Papa Francesco» : Rupert Everett “Provo piacere a mostrare il lato oscuro di un’istituzione che detesto“. A parlare così della Chiesa è Rupert Everett, protagonista della fiction Il Nome della Rosa, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo 2019. Scelto per prestare il volto al terribile inquisitore domenicano Bernardo Gui, l’attore britannico ha concesso un’intervista a Vanity Fair ed ha espresso il suo punto di vista critico ...

Rupert Everett ai Bafta di Berlino torna all'infanzia con il suo film su Oscar Wilde