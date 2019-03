Ronaldo a rischio squalifica per l' esultanza in coda a Juve-Atletico

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lantus, martedì sera all'Allianz Stadium, nell'ottavo di ritorno con l'Madrid è stata protagonista di una rimonta strepitosa, infatti ha ribaltato il risultato del 2-0 dell'andata vincendo per 3-0. La squadra in toto ha dimostrato grande forza di carattere, ma il trascinatore indiscusso dell'impresa è stato Cristiano, autore della tripletta salvifica. Alla fine dell'entusiasmante partita CR7, rivolgendosi al pubblico ha esultato con un gesto volgare, in risposta all'mimata dall'allenatore Simeone al Wanda Metropolitano. Anche Miralem Pjanic ha emulato il portoghese ed ha ripetuto esattamente ciò che ha fatto il Cholo a casa sua per sottolineare di avere gli attributi e CR7 non contento della prima scena l'ha ripetuta una seconda volta verso la tribuna.Questi festeggiamenti non sono passati inosservati all'occhio vigile della Uefa che potrebbe prendere ...

