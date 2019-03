L' ossessione dei manifestanti Contro Salvini anche sul clima

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) L'per un avversario finisce per trasformarlo nel prezzemolo (o nel giovedì): si finisce col metterlo sempre in mezzo.quando non c'entra praticamente nulla. È quello che è successo oggi durante una delle tante sfilateil cambiamentotico. Tra le decine di striscionila "plastica usa e muori" e a favore delle "rinnovabili" ne sono apparsi alcuniil ministro.Mettiamoci nei panni dei paladini dello stop alte change (dirlo in inglese fa figo) e chiediamoci: ma il ministro dell'Interno, in tutto questo, che c'entra?La domanda difficilmente troverà risposta. Resta il fatto che qualche simpatico manifestante in vista del corteo bolognese per il Global strike for future, promosso dalla quindicenne svedese Greta Thumberg, si sia armato di pennarello (inquinante?) e cartellone (di carta riciclata?) per vergare la seguente arguta frase: + ...

