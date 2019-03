L’app Samsung Members si aggiorna con un’interfaccia ridisegnata e focalizzata sui post

Anteprima primo spot video Samsung Galaxy S10 e S10 Plus - non manca nulla alL’appello : A 24 ore dall'uscita di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, dei due device si sa praticamente tutto e addirittura ora si può visionare anche il primo video spot che promuove la nuova serie, nella sua versione definitiva e finale. Un regalo inaspettato che giunge dalla Norvegia dove un'emittente locale, certamente per sbaglio, ha fatto andare in onda il commercial prima del tempo. Certo, per la gioia di molti fan del brand per i quali ogni aspetto ...

Nuovi smartwatch e cuffie Samsung svelati in anteprima dalL’app per smartphone - ecco come saranno : Oltre allo smartphone pieghevole, il 20 febbraio a San Francisco Samsung presenterà anche la nuova gamma di dispositivi indossabili. Comprende uno smartwatch, una fitness band (un braccialetto per sportivi) e delle cuffie senza fili. Se v’incuriosisce sapere come sono fatti, guardate le immagini in questa pagina. Non sono frutto di indiscrezioni, sono un’anticipazione ufficiale, inclusa nell’ultimo aggiornamento dell’app ...

L’app Celeb Alarm di Samsung potrebbe svegliarvi con le voci delle celebrità : Samsung ha ottenuto l'approvazione dall'ufficio brevetti europeo per un'applicazione chiamata Celeb Alarm. Il nome dell'app suggerisce quale sarà il suo scopo, allo stesso modo della sua descrizione nel deposito dei brevetti. Questa funzionalità potrebbe essere inclusa anche in Samsung Galaxy Home, tramite il quale potreste scegliere di svegliarvi con frasi Celebri pronunciate da una voce calma oppure minacciosa come quella di Liam Neeson nel ...

L’applicazione di Samsung dedicata alle criptovalute è stata mostrata in un Galaxy S10 : Non molti giorni fa, una notizia preannunciava l’intenzione di Samsung di proporre un servizio dedicato alle criptovalute, monete digitali generati mediante la crittografia. […] L'articolo L’applicazione di Samsung dedicata alle criptovalute è stata mostrata in un Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.