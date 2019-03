Iron Maiden | Bruce Dickinson | ' Non vedo nessun motivo per cui dovremmo ritirarci'

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Si ritireranno prima o poi gli? Non lo si chieda a: lo storico cantante degliinfatti, intervistato nel corso del talk show spagnolo Late Motiv ha parlato del futuro della band, escludendo, per il momento, il ritiro.L'intervista Intervistato durante il talk show spagnolo Late Motiv,non ne vuole sentir parlare di un eventuale ritiro degli"Per quanto mi riguarda comunque, nonalcuna ragione per cuiandare in pensione. Come capitano di compagnia, mi è sempre stato detto cheo muore mai su un aereo: anche se la testa del ragazzo è tagliata fuori dal suo corpo non è morto". E, continuando con un esempio buffo, sostiene che non sei morto fin quando qualcuno non dice che lo sei legalmente a tutti gli effetti....

robygates95 : RT @truemetalonline: Iron Maiden: Bruce Dickinson, 'Andare in pensione? Mai!' - truemetalonline : Iron Maiden: Bruce Dickinson, 'Andare in pensione? Mai!' - orsomarrone : IRON MAIDEN: Bruce Dickinson, “Noi non moriremo mai” -