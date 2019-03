Inter | Bucchioni svela | Zhang furibondo con Icardi | Spalletti via

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i vertici della società, su tutti il presidente, Steven, e il patron di Suning, Jindongfurioso Il casosembra non voler conoscere la parola fine. L’attaccante argentino continua a lavorare a parte e, oltre ad aver saltato la sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, è praticamente certa la sua assenza anche in campionato nel derby contro il Milan, in programma domenica alle ore 20:30. L’incontro di settimana ...

