Indian Wells 2019 | i risultati di oggi dei quarti | Federer in semifinale

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Roger Federer conquista la semifinale - sconfitto in due set Hubert Hurkacz : Roger Federer centra la dodicesima semifinale della carriera ad Indian Wells. Nel primo Masters 1000 dell’anno lo svizzero ha sconfitto con un doppio 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, numero 67 del mondo, in un’ora e un quarto di gioco. Adesso in semifinale ci potrebbe essere l’attesissima sfida con Rafael Nadal, con lo spagnolo che scenderà in campo tra poco contro il russo Karen Kachanov. Inizio di partita con con scambi molto ...

Indian Wells - al via le semifinali donne : ... e protagonista negli ottavi del ko della giapponese Naomi Osaka, numero uno del mondo, nonché campionessa in carica, ha sconfitto per 6-3 4-6 6-3 la ceca Karolina Pliskova, numero 5 del mondo. Nella ...

Tennis - Indian Wells : forfait Monfils - Thiem-Raonic in semifinale : ... numero 23 del ranking, reduce dal suo terzo titolo in carriera vinto un paio di settimane fa a Dubai e protagonista negli ottavi dell'eliminazione della giapponese Naomi Osaka, numero uno del mondo, ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Raonic mette fine al sogno di Kecmanovic - Thiem sfrutta il ritiro di Monfils : Aspettando di sapere cosa faranno Rafa Nadal e Roger Federer, il Masters 1000 di Indian Wells ha i suoi primi due semifinalisti, che sono Milos Raonic e Dominic Thiem. Il canadese ha sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic in due set, mentre l’austriaco non è neanche sceso in campo, sfruttando il ritiro del francese Gael Monfils. Si tratta della quarta semifinale negli ultimi cinque anni per Raonic, che ha messo fine al cammino ...

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (15 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Si disputeranno tra stasera e stanotte gli ultimi due quarti di finale maschili e le due semifinali femminili del torneo combined di Indian Wells, che riunisce il Masters 1000 ATP e il Premier Mandatory WTA. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal, l’uno opposto al giovane (e sorprendente) polacco Hubert Hurkacz, capace di eliminare in sequenza tre teste di serie (il francese Lucas Pouille, il giapponese Kei ...

WTA Indian Wells : Kerber in semifinale - fatta fuori Venus Williams in due set : WTA Indian Wells, è la tedesca Angelique Kerber l’ultima semifinalista del torneo americano: sconfitta Venus Williams Angelique Kerber approda alle semifinali del torneo di Indian Wells. Sul cemento americano la tennista tedesca ha vinto una bella gara contro Venus Williams, in due set combattuti. 7-6 6-3 per la Kerber che ha dunque passato il turno ed andrà ad affrontare la svizzera Bencic in semifinale con i favori del pronostico ...

ATP Indian Wells : Thiem in semifinale senza giocare - Monfils infortunato : Indian Wells, problemi al tendine d’Achille per Monfils che non è sceso in campo contro Thiem: l’austriaco in semifinale Thiem approda alle semifinali del torneo americano di Indian Wells, dopo aver usufruito del forfait di Monfils. Il francese si è ritirato ancor prima di scendere in campo a causa di un infortunio che ha spiegato così: “Erano diversi giorni che sentivo dolore al mio tendine d’Achille sinistro. Oggi ho provato ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : completati i quarti di finale. Vittorie per Belinda Bencic ed Angelique Kerber : Si sono completati i quarti di finale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nella notte italiana è scesa in campo la parte alta del tabellone, che ha visto le Vittorie dell’elvetica Belinda Bencic sulla ceca Karolina Pliskova, e della tedesca Angelique Kerber sulla statunitense Venus Williams. Nella prima sfida la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 23, supera in tre set la boema Karolina Pliskova, quinta favorita ...