I documentari più interessanti di marzo 2019

(Di venerdì 15 marzo 2019) Wunderkammer – Le stanze della meraviglia Francesco Invernizzi dirige un'appassionante viaggio (in sala dal 4) attraverso il tempo e le testimonianze delle rarità di tutte le culture e dei luoghi che le custodiscono.Kusama – Infinity In sala dal 4e diretto dalla regista Heather Lenz, ilo che racconta la storia eccezzionale di Yayoi Kusama, icona giapponese per eccellenza, è una delle artiste più influenti della storia dell;arte contemporanea, colei che ha fatto delle sue allucinazioni un;arte diventando l;artista donna più venduta al mondo.Alexander McQueen – Il genio della moda A nove anni dal suicidio dello stilista, arriva al cinema (dal 10) ilo che, più di un resoconto della carriera del bad boy della moda, è una celebrazione del visionario punk che ha saputo ...

