Caso Ruby | morta la testimone Imane Fadil | ipotesi avvelenamento La procura di Milano

(Di venerdì 15 marzo 2019) Èa 34 anni in un letto d’ospedale, dopo un lungo ricovero,, una delle testimoni-chiave del. Deceduta l’1 marzo scorso all’ospedale Humanitas di, la notizia è trapelata soltanto oggi. Sulla morte della modella, infatti, ladiha aperto un fascicolo per omicidio., infatti, potrebbe essere stata avveleneta. La giovane di origine marocchina aveva chiesto di esser parte civile nel processoTer, che vede tra gli imputati l’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. A parlare diè stata la stessa modella sia all’avvocato che al fratello.L'articolola. Ladiindaga per omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Italia : Caso Ruby: #ImaneFadil è morta. 'Mi hanno avvelenata', il pm apre un'inchiesta - Atlantide4world : RT @FQLive: #ULTIMORA CASO RUBY, MORTA TESTIMONE IMANE FADIL: 'SI TEME AVVELENAMENTO'. PM APRE INCHIESTA - giuseppecarta73 : Un numero... in meno -