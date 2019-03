Zio abusa della nipotina | l' uomo la costringeva a praticargli sesso orale

Violentata e abusata per vent'anni - due arresti per "riduZione in schiavitù" : Gioia Tauro, per costringere la donna a subire in silenzio le avevano fatto credere di avere coperture istituzionali e contatti con le forze dell'ordine e del clero. Le persecuzioni iniziate quando lei era poco più che maggiorenne

Parma - nigeriano abusa di una bambina di 8 anni nel bagno del suo negoZio : arrestato : Il fatto è avvenuto a Parma, dove un 37enne nigeriano residente in città è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della stazione Oltretorrente. L'uomo è accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni all'interno del bagno del suo negozio. Le indagini degli inquirenti sono partite a dicembre dell'anno scorso dopo che la madre della piccola ha denunciato l'episodio. Parma, arrestato per abusi su una bimba La donna conosceva molto ...

“Meglio morta che lesbica” - picchiata dalla madre e abusata dal padre per puniZione : La ragazza aveva 15 anni quando i genitori hanno scoperto che era lesbica e l'hanno segregata in casa costringendola a subire abusi fisici e verbali quotidiani. Quando è diventata maggiorenne, dopo l'ennesimo abuso sessuale, è riuscita a scappare denunciando tutto e trascinando in tribunale i genitori che però ora negano tutto.Continua a leggere

SpaZio - Jaxa conferma : touchdown Hayabusa2 un successo : di Andreana d'Aquino,- E' stato "un successo" il touchdown della sonda giapponese Hayabusa2 che ha sfiorato il suo asteroide Ryugu. Ad annunciarlo con tweet è stata l'agenzia spaziale giapponese Jaxa ...

SpaZio - la sonda giapponese Hayabusa 2 atterrata su Ryugu : Milano, 22 feb., askanews, - Missione compiuta: la sonda giapponese Hayabusa 2 della Jaxa, Agenzia spaziale nipponica, è atterrata con successo sull'asteroide Ryugu a oltre 340 milioni di chilometri ...

SpaZio : successo per la sonda giapponese Hayabusa2 - atterrata con successo sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2 è atterrata con successo sull’asteroide Ryugu, alla ricerca di indizi sull’origine del sistema solare. “Confermiamo la comunicazione di dati con la sonda, dopo il touchdown, e sembra che il touchdown abbia avuto successo ma dobbiamo analizzare diversi dati che abbiamo via via ricevuto prima della conferma finale“, ha detto inizialmente il portavoce della Jaxa alla AFP. La conferma ufficiale ...

Uno sparo nello spaZio. Così la sonda Hayabusa 'ruberà' la polvere cosmica : Non sarà un film d'azione, ma di scienza. In ogni caso, avrà la stessa suspense di un thriller di cui conosceremo il finale solo nel 2020. La sonda si chiama Hayabusa ed è stata lanciata nel 2014 ...

SpaZio : tra poche ore Hayabusa2 toccherà l’asteroide Ryugu : Se tutto andrà secondo i piani, tra poche ore, quando in Italia sarà passata da poco la mezzanotte la sonda giapponese Hayabusa2 sfiorerà l’asteroide Ryugu, a 340 milioni di km da noi, e raccoglierà i primi campioni da riportare sulla Terra. È una fra le manovre spaziali più avventurose mai tentate, ed è in corso in queste ore: all’alba di oggi 21 febbraio, attorno alle 5 ora italiana, la sonda Hayabusa2 ha lasciato la “casa ...

Bologna. Anziani abusati in casa famiglia - le intercettaZioni choc : “Tra un po’ muori e ti passa” : Anziani picchiati, insultati, lasciati al freddo e al buio. Quattro persone arrestate, il titolare è in carcere. Dalle intercettazioni emergerebbero anche gli episodi di violenza sessuale con una donna lasciata in lacrime: "Quando vuoi lo torniamo a fare".Continua a leggere

Anziani abusati in casa famiglia nel Bolognese. IntercettaZioni choc : 'Tra un po' ti passa' : Violenze e sistematici contro gli ospiti: picchiati, umiliati, lasciati al freddo e senza cibo, fino al caso di una degente non autosufficiente che avrebbe subito due abusi sessuali. È lo scenario, ...

AnZio : abusa della figlia per 5 anni - militare in manette e sospeso dal serviZio : Si tratta di una triste vicenda consumata nel comune di Anzio, in provincia di Roma, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza ed abusi sessuali nei confronti di una minorenne. L'indagato, arruolato da anni nell'esercito, non ha proferito parola alcuna al momento dell'arresto e si è fatto prelevare senza nessuna reazione, né azioni intimidatorie. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, le ...

Donna abusata sotto la staZione Ostiense! Arrestato ivoriano : Violenza sessuale nel sottopasso della stazione Ostiense. Vittima una Donna romana di 50 anni, seguita e molestata pesantemente da un 24enne della Costa d'Avorio. Ha avvicinato una 50enne romana, che stava percorrendo il sottopasso della stazione ferroviaria Ostiense a Roma, con una scusa l'ha bloccata con le spalle al muro e ha iniziato ad abusare di lei. È accaduto ieri pomeriggio e la scena è stata notata da un passante che per primo è ...

Roma - donna abusata da un ivoriano alla staZione Ostiense : salvata da un passante : La pattuglia composta da militari dell?Esercito Italiano impegnati nell?operazione ?Strade Sicure? a guida Brigata ?Sassari? e Carabinieri della stazione Roma...