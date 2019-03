Wargroove - recensione

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Rilasciato per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch,, sviluppato dai londinesi di Chucklefish, è la piccola perla indie che non ti aspetti ma che - effettivamente - ancora mancava nel panorama delle produzioni cosiddette "minori".I giocatori con qualche capello grigio si ricorderanno infatti sicuramente di quel semplice, ma profondo e complicatissimo strategico a turni chiamato Advance Wars sviluppato da Intelligent Systems per Game Boy Advance nel 2002, con diversi sequel arrivati poi su Nintendo DS e Wii ormai 10 anni fa.Ecco,è il successore spirituale di quell'Advance Wars, e quindi propone le stesse meccaniche di base: all'interno di una mappa più o meno grande su cui è presente una griglia invisibile (ma con la possibilità di renderla visibile), il giocatore può muovere le sue armate singolarmente. Ovviamente una sola mossa a turno per unità ...

