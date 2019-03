Una Vita | anticipazioni | JAIME caccerà DIEGO | ecco perché

tvsoap

(Di giovedì 14 marzo 2019)A partire dal risveglio inaspettato diAlday (Carlos Olalla), la telenovela Unaverrà contraddistinta da una serie di grandi colpi di scena: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo uscirà improvvisamente dal coma ma non avrà alcun ricordo di quello che è successo subito dopo la morte di Cayetana (Sara Miquel).L’Alday, in ogni caso, riuscirà a parlare e potrà contare sul supporto di Samuel (Juan Gareda), l’unico che gli starà accanto nei primi momenti…Dando uno sguardo allesi scopre che Samuel, ormai plagiato da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), approfitterà della situazione venutasi a creare per spifferare al padre che(Ruben De Eguia), incurante del suo matrimonio, non ha esitato a soffiargli Blanca (Elena Gonzalez)., ovviamente, resterà attonito appena scoprirà ciò che ha fatto il figlio maggiore ...

