Traffico Roma del 14-03-2019 ore 18 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 14 MARZOORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO BUON POMERIGGIO E BE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, IN CARREGGIATA INTERNA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERDALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24– L’AQUILA: SI STA IN CODA DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANONO A VIA DELLA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI.INTENSO E INCOLONNATO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ...

