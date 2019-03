Soldeu | Brignone 3ª in SuperG

Sci alpino - tutto pronto per il superG femminile di Soldeu : Goggia e Brignone guidano il gruppo azzurro : Scatta il superG a Soldeu con cinque azzurre al via: caccia al podio per Brignone, Fanchini, Goggia, Marsaglia e Curtoni Nuovo assalto al podio per le italiane della velocità. A Soldeu va in scena l’ultimo superG della stagione con cinque azzurre al via su venti atlete che scenderanno in pista: la prima a partire sarà Federica Brignone con il numero 3, poi subito dopo tocca a Nadia Fanchini, mentre Sofia Goggia sarà la dodicesima al ...