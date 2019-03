Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Le spiagge pugliesi stanno per dire addio. “Sarà complicato, ma possiamo farlo” aveva annunciato, qualche tempo fa, il governatore della, Michele Emiliano, e, nei giorni scorsi, con un post su Tweet ha spiegato che la Regioneè pronta ad abolire, fin da subito, dai lidi garganici e salentini lamonouso. Così, in anticipo di ben due anni rispetto ai tempi imposti ddirettiva comunitaria, "il tacco d'" si appresta a vietare l'uso di materiale plastico non riciclabile dalle sue spiagge....

fattoquotidiano : Puglia, stop alla plastica nelle spiagge dalla prossima estate: primo caso in Italia - micheleemiliano : Stop alla #plastica sulle spiagge pugliesi: in arrivo ordinanza regionale. La Puglia sarà la prima regione in Itali… - Noemithestar : Puglia, stop alla plastica in spiaggia: primo divieto in Italia -