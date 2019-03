Grasso usa pure i ragazzini per mandar Salvini a processo

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) "E se un ministro sequestrasse degli studenti?". Pietroora usa persino deipur die Matteoalla sbarra per il caso Diciotti. L'ex presidente del Senato e leader di Leu ha pubblicato sulla sua pagina Facebook uno spot in cui mostra un finto servizio giornalistico in cui si annuncia la liberazione di 177 studenti dell liceo Ubaldo Diciotti. "Immaginate se un ministro dell'Interno trattenesse in una scuola 177 ragazzi e ragazze per costringere le associazioni studentesche a interrompere delle pacifiche proteste contro una riforma dell"Istruzione", scrive, "Immaginate che si giustifichi dicendo: 'Sto solo attuando un punto irrinunciabile del mio programma di governo'. Immaginate che, dopo lunghe trattative, e solo dopo aver ottenuto dalle associazioni studentesche la rinuncia a qualunque rivendicazione, il ministro decida di liberare quei 177 studenti. Non ...

