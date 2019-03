Compra una polizza assicurativa online ma è una truffa | denunciate 3 persone

Lotteria - Compra 30 biglietti in un solo giorno : vince una cifra colossale : Ha incassato una cifra colossale con 30 diversi biglietti della Lotteria, acquistati in un solo giorno e con la stessa combinazione di numeri. La storia sorprendente ha come protagonista Deborah Brown, una donna che vive a Richmond, in Virginia, che l'11 febbraio scorso ha fatto l'acquisto fortunato

All'asta in Australia una villa che si può Comprare solo in bitcoin e criptovalute : L'idea di un'agenzia Australiana: mettere all'incanto la magione da sogno solo al mercato di chi possiede bitcoin e binance coin. Come si partecipa

'Sono diventata una cosa da Comprare' : la drammatica testimonianza di Stefania - costretta a prostituirsi - nella Giornata della donna - : Il racconto di Stefania, vittima di violenze e soprusi, commuove Mattarella durante la cerimonia per la Giornata Internazionale della donna . Il presidente della Repubblica: "Lo sfruttamento sessuale ...

Compra una fiammante Mercedes ma scompare l'autosalone : TRENTO. l'autosalone dove aveva acquistato la sua auto fiammante è sparito in una notte. Vittima un imprenditore trentino: voleva cambiare la macchina e aveva così iniziato a guardare un po' di ...

Dal fallimento alla rinascita. Una coppia ha Comprato l'azienda in declino e ha riassunto tutti gli ex colleghi : La storia, almeno inizialmente, è una di quelle che già si conoscono e che nella maggior parte dei casi non hanno un lieto fine. Ma non è certo questo il caso. Nel 2017, a Bergamo, l'azienda 3B Meccanica srl è fallita e i dipendenti hanno rischiato di perdere il proprio posto di lavoro dopo tanti anni di servizio. Ma una mattina l'intuizione: "Visto che non si trovano acquirenti, perché non ce la prendiamo tu e ...

A Pechino bisogna vincere una lotteria per potersi Comprare un’auto nuova : È una delle drastiche misure con cui da anni il governo cinese sta provando a ridurre l'inquinamento, riuscendoci

Rubati i pc a scuola - i genitori organizzano una raccolta fondi per riComprarli : Rubati i pc nelle scuole di Cologno, i genitori si mobilitano per garantire il regolare proseguimento delle lezioni. Succede a Cologno Monzese. Rubati i pc nelle scuole Nella notte tra il 21 e 22 ...

Alessandro Del Piero Compra una squadra di calcio negli Usa : “Si chiama La10Fc. I colori? Bianco - nero…e grigio” : Alessandro Del Piero è diventato il proprietario di una squadra a Los Angeles, città dove vive da qualche anno. A rivelarlo è lo stesso ex capitano della Juve, sul proprio sito ufficiale e sui social. “Alla fine della scorsa estate ho deciso di diventare proprietario – con la società Edge Americas della quale sono cofondatore insieme al mio business partner Jeffrey Whalen – di una piccola squadra di calcio. Un’avventura che mi ...

Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2019 : Bill Compra il silenzio di Wyatt con una Ferrari : Il magnate cerca di impedire che il figlio riveli a Liam la verità ma Wyatt sembra deciso a non cedere ai suoi ricatti.

Una Vita - trame : Rosina Compra la sartoria da Ursula per ridarla a Donna Susana : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda nelle tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Rosina Rubio interpretata dall'attrice spagnola Sandra Marchena. La moglie di Liberto, infatti, sarà protagonista di un bellissimo gesto, quando deciderà di comprare la sartoria da Ursula per ridarla ...

Diane Keaton single e senza freni a 73 anni : "Potrei diventare una 'sugar mama' e Comprarmi un uomo" : Diane Keaton, uno dei volti simboli di Hollywood, è anche una donna dalla grande personalità. Attrice, produttrice, regista e artista a 360 gradi (ora finanche influencer grazie all'account Instagram su cui posta i suoi outfit del giorno) ha 73 anni ma ancora tanta voglia di raccontarsi senza peli sulla lingua: ospite di Ellen DeGeneres, la Keaton ha regalato al pubblico americano momenti davvero esilaranti. La divertente ...

Vendersi il plasma per Comprare il pane o la benzina. Una ricerca : ... a cui anche l'Italia si rivolge per coprire quel 25-30% di plasmaderivati che mancano, ma è evidente che dal punto di vista etico ci sono forti dubbi su un mondo in cui si è costretti, o comunque ...

La proprietà del Manchester City Compra una squadra in Cina : Non solo il Manchester City, uno dei club più importanti a livello mondiale ed in grado di togliersi tante soddisfazioni, adesso la proprietà emiratina ha deciso di espandersi anche in Cina. Nella giornata di oggi è stata infatti annunciato l’acquisto del Sichuan Jiuniu FC, squadra che gioca in terza serie. Il City Football Group può vantare una partnership con vari club: il New York City nella Major League Soccer statunitense, il ...