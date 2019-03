Boeing lascia a terra tutti i 737 Max 8 FAA

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Le indagini sulla tragedia aerea della Ethiopian Airlines stanno procedendo senza sosta, considerata anche l'urgenza di fare chiarezza sulla sicurezza dei737 Max 8, già protagonisti di due enorme tragedie nel giro di pochi mesi. In queste ore, dopo la decisione dei Paesi di mezzo mondo dire a737 Max 8 in attesa di maggiori rassicurazione, la stessa azienda che li produce ha deciso di sospendere l'utilizzo dii 737 Max 8 già consegnati, ben 371 aeromobili che da stanotte non potranno voltare per ordine del costruttore.La spinta è arrivata dalla Federal Aviation Administration, secondo la quale sarebbero emersi nuovi elementi e nuove similitudini con la tragedia della Lion Air lo scorso anno:Le prove che abbiamo trovato arendono ancora più chiaro che il percorso di volo era molto vicino a quello del velivolo della Lion Air.La FAA non ...

MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone Boeing sospende voli degli 737 Max, anche Trump lascia a terra gli aerei - zazoomblog : Boeing sospende voli degli 737 Max anche Trump lascia a terra gli aerei - #Boeing #sospende #degli #anche #Trump -