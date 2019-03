Vanno ridotte le biopsie ai noduli della tiroide?

Boccia sferza il governo <br> "Per alzare i salari Vanno ridotte le tasse" : Il leader di Confindustria Vincenzo Boccia prova a scuotere il governo: "Per alzare i salari in Italia vanno ridotte le tasse sul lavoro che incidono fino al 120% sul salario netto. Lo dico senza alcuna provocazione, ma in una logica di confronto con il governo". La riduzione delle tasse chiesta da Confindustria passa per l’intervento sul cuneo fiscale, la somma delle tasse (contributi e imposte indirette) che gravano sul costo del lavoro, ...