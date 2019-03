Unghie fragili | cosa possono nascondere e 3 modi per rafforzarle

dilei

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Lesono un problema che interessa moltissime donne e che può rappresentare un segnale importante lanciato dal nostro corpo.che tendono a sfaldarsi e moltonon solo sono fastidiose a livello estetico, maaltri problemi più gravi, come ad esempio carenze alimentari oppure una forte disidratazione. Com riconoscerle? Basta tastare l’unghia delicatamente. Se al tatto si presenta morbida e debole, con gli strati ben visibili, significa che è arrivato il momento di correre ai ripari.Fra le cause più comuni c’è senza dubbio l’onicofagia. Il vizio di strappare le pellicine può rivelarsi molto dannoso, perché indebolisce le, trasferendo germi e batteri dalla bocca alle mani. Un’altro grande nemico delleè il detersivo per i piatti. Spesso infatti ci dimentichiamo di indossare i guanti e sottoponiamo la ...

