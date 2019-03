Twitter annuncia la nascita di twttr

Trump annuncia su Twitter evento il 4 luglio - "Omaggio all'America" : Trump parla di fuochi d'artificio, spettacoli e - aggiunge - "un discorso dal vostro Presidente preferito, Io!".

De Laurentiis annuncia su Twitter l’addio di Hamsik : Dopo dodici stagioni È arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis. Marek Hamsik va in Cina e lascia il Napoli dopo dodici stagioni. Lo slovacco va a giocare al Dalian. La trattativa è chiusa. È un momento storico. Va via il calciatore bandiera, colui il quale ha segnato la presidenza De Laurentiis. Ha battuto tutti i record, sia di presenze sia di gol. E va a chiudere la carriera in Cina. L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro ...

Elon Musk annuncia su Twitter : "Il biglietto per andare su Marte costa 500mila dollari - ma il ritorno è gratis" : Il costo del viaggio per andare su Marte sarà di mezzo milione di dollari, ma potrebbe essere addirittura inferiore. Nel caso in cui le richieste dovessero essere numerose il viaggio costerebbe 100mila dollari. Lo ha detto Elon Musk, fondatore di SpaceX, su Twitter, sottolineando che il viaggio di ritorno verso la Terra sarà gratuito.Very dependent on volume, but I'm confident moving to Mars (return ticket is free) will one day ...