optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Spuntano proprio in queste ore le nuove offerte che possiamo associare aldi metà, quello relativo alla campagna "Fiorisce il" per intenderci, con cui potremo acquistare device del calibro diP20a prezzo più basso. Una campagna che dà continuità a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, sempre con la stessa catena, che vede sotto la luce dei riflettori anche prodotti come i varie Samsung Galaxy S10.Proviamo ad andare con ordine, analizzando le singole offerte che risultano disponibili nelche scatterà ufficialmente domani mattina. Partiamo conP20, ancora una volta uno dei prodotti più allettanti per coloro che intendono procedere con l'acquisto di unophone di fascia media. Secondo le informazioni raccolte, infatti, il dispositivo si potrà portare a casa con un ...

OptiMagazine : Tasso zero con il volantino MediaWorld per Huawei P20 Lite, P Smart e S10 dal 14 marzo - publicelnet : Volantino MediaWorld “Fiorisce il Tasso Zero” 14-27 marzo: finanziamento e gli sconti da non perdere in anteprima (… - pcexpander : Volantino MediaWorld “Fiorisce il Tasso Zero” 14-27 marzo: finanziamento e gli sconti da non perdere in anteprima (… -