Super CR7 | 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti Ronaldo | “La mia notte magica | mi hanno

Super CR7 - 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti : Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Cr7 segna di testa al 27' del primo tempo e nella ripresa al 48', per poi chiudere la sfida realizzando il calcio di rigore decisivo all'86'. La Juventus era chiamata ad una rimonta storica nel match di ritorno ...

Juventus-Atletico Madrid 3-0. Rimonta riuscita - Super Ronaldo manda i bianconeri ai quarti. CR7 restituisce poi il gestaccio a Simeone : Cristiano Ronaldo si è scatenato al momento giusto, la sua prima tripletta in maglia bianconera ribalta l?Atletico e spalanca ai bianconeri le porte dei quarti di Champions. Nella notte...

Atalanta - Gasperini : "Dispiace per Di Francesco. Spero che Zapata Superi CR7" : Per una volta, un pubblico differente. Il più bello, che sogna ascoltando i pensieri dei grandi. I protagonisti sono giovanissimi tra i 6 e 10 anni che ieri, alla libreria 'Fantasia' di Bergamo, sono ...

Roberto Mancini ed i casi caldi del calcio italiano : “CR7 in calo - Zaniolo Super ed Icardi…” : Roberto Mancini ha affrontato gli argomenti calcistici più caldi del momento, da Cristiano Ronaldo al caso Icardi all’Inter Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, è stato ospite di Tiki Taka nella serata di ieri. Il tecnico ha spaziato tra diversi argomenti d’interesse, su tutti quello relativo alla Juventus ed al tentativo di rimonta ai danni dell’Atletico Madrid dopo il 2-0 della gara ...

CR7 da record - con lui la Juve parte sempre 1-0 : Superato Charles - il dato : CR7 – Cristiano Ronaldo, un marziano a Torino. Il fenomeno della Juventus è arrivato e ha rivoluzionato l’attacco bianconero, facendo parte di quasi tutte le azioni importanti. Infatti oltre alla finalizzazione il portoghese è fondamentale Leggi anche: Calciomercato Juventus, Paratici supera il Real Madrid: colpo da 50 milioni CR7 = Gol Secondo i dati, il portoghese […] More

Juventus-Frosinone 3-0 - Gol Ronaldo : Super CR7 -VIDEO- : GOL Ronaldo- La Champions League può aspettare. La Juventus dovrà vincere contro il Frosinone, questa sera, per preparare al meglio l’avvicinamento alla sfida contro l’Atletico Madrid. L’anticipo della 24esima giornata di Serie A mette quindi di fronte quasi un testa-coda, anche se i ciociari non avranno nulla da perdere a Torino. La Juventus è imbattuta contro il Frosinone in Serie A, […] More

Sassuolo Juventus 0-3. CR7 Super - il tabellino del match : Tris della Juventus sul campo del Sassuolo. I bianconeri tornano alla vittoria e allungano sul Napoli. A segno Khedira, Cristiano Ronaldo ed Emre Can. L’ex Liverpool segna dopo 41 secondi dal suo ingresso sul campo di gioco. Grandissima prova di Cristiano Ronaldo, che segna e inventa illuminando il match. Sassuolo Juventus 0-3, il tabellino del […] More

PAGELLE / Juventus Milan - 1-0 - : Chiellini e CR7 migliori in campo - i voti della partita - Supercoppa Italiana - : PAGELLE Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Supercoppa - decide Cr7 : la Juve mette ko 1-0 il Milan : L'uomo delle finali fa centro al primo colpo. Cristiano Ronaldo regala alla Juventus la Supercoppa Italiana contro il Milan in quel di Gedda. Dopo un primo tempo equilibrato, la zuccata del portoghese ...

Supercoppa Italiana : Juve batte Milan - decisivo CR7 : Si è disputata ieri la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, i bianconeri hanno vinto per 1-0 grazie al gol di CR7 nella seconda frazione di gara. I vincitori del trofeo si sono dimostrati più concreti nelle conclusioni e hanno costretto alla sconfitta la squadra rossonera, che ha comunque combattuto e ci ha creduto fino all'ultimo. Per la Juventus si tratta dell'ottava Supercoppa Italiana della propria storia....Continua a leggere

Supercoppa Italiana – La gioia social di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria della Juventus : tutta la felicità di CR7 nei suoi post : Cristiano Ronaldo manifesta tutta la sua gioia per il suo primo trofeo con la Juventus sui social: i post dell’attaccante portoghese dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Felicissimo per il successo di oggi della sua Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan a Gedda, Cristiano Ronaldo, non ha atteso molto prima di manifestare tutta la sua gioia sui social. L’attaccante portoghese, che ha deciso la partita col suo ...

Juventus Supercampione con CR7 : è il suo primo trofeo bianconero : Come era già successo l?11 novembre 2018 a San Siro, in campionato, è ancora la Juventus a vincere contro il Milan. A Gedda, in Arabia Saudita, finisce 1-0 per i bianconeri...

Supercoppa Italiana – Allegri esalta CR7 e si congratula col Milan : “Cristiano? E’ il migliore!” : Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria in Supercoppa Italiana della Juventus sul Milan “Cristiano Ronaldo decisivo? L’abbiamo preso per questo, è il migliore”. Massimiliano Allegri coccola il fuoriclasse portoghese che ha messo la sua firma con un gol alla vittoria della Juventus nella Supercoppa contro il Milan. “E’ stata una partita divertente con diverse occasioni. Abbiamo trovato un buon Milan ...