' Stavolta e mai più' Monologo al Patafisico

livesicilia

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Da un lato il mondo delle berline basse, delle ragazzine sui tacchi e degli aperitivi sulla spiaggia al tramonto: un mondo da spot pubblicitario, da ammirare in lontananza, che fa esplodere i bisogni.

antiglio : RT @MauYuketto: Tutte le volte c’è polemica verso #Leiene Sono una trasmissione del cazzo. Non hanno mai parlato delle nefandezze del LORO… - ginocalcinotto : RT @MauYuketto: Tutte le volte c’è polemica verso #Leiene Sono una trasmissione del cazzo. Non hanno mai parlato delle nefandezze del LORO… - SiPaMon : RT @MauYuketto: Tutte le volte c’è polemica verso #Leiene Sono una trasmissione del cazzo. Non hanno mai parlato delle nefandezze del LORO… -