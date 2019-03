Smart City 2019 | People | Technology & Materials

Huawei - nel quartier generale di Milano nasce la Smart City 5G : I nuovi uffici di Huawei a Milano (Carlo Cozzoli – LaPresse) Dopo 15 anni di presenza in Italia, Huawei si rifà il look e inaugura i suoi nuovi uffici a Milano. In zona Lorenteggio, il neonato Innovation, experience and competence center (Iecc) sarà il quartier generale italiano della società cinese che metterà in mostra qui alcune soluzioni smart pensate per la città del futuro. “Abbiamo aperto il nostro primo ufficio a Milano nel 2004, ...

Arriva dall'Enea la Smart City del futuro : ... sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale", ma anche "co-governance e partecipazione alla vita collettiva". Lo annuncia l'Enea sottolineando ...

Smart City : emergenze in città? Per le segnalazioni basta un’app : Nel Centro ricerche ENEA di Portici è stata messa a punto un’applicazione che permette ai cittadini di segnalare ad un sistema informativo centralizzato emergenze riguardanti incendi, incidenti, atti vandalici, illuminazione pubblica, reti stradali e idriche, segnaletica, cartellonistica, rifiuti, e pericoli generici. L’app per Smartphone e tablet sarà scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo attraverso un link pubblicato sul sito del ...

Sostenibilità : i prossimi mega trend secolari - dal carbon free alle Smart city : ... la nostra strategia principale è quella di selezionare titoli di società che offrono soluzioni a problemi ambientali come il cambiamento climatico e che favoriscano il passaggio a una economia a ...

BLOCKCHAIN : SHANGHAI DIVENTA UNA Smart CITY : Shen Xin , direttore dl dipartimento di Scienza e tecnologia del distretto ritiene che la collaborazione porterà ad un forte miglioramento nell'efficienza del governo locale, e che porterà ad un ...

Innovazione - da ENEA un modello per la Smart City del futuro : ... sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone , economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state ...

Innovazione : da ENEA un modello per la Smart City del futuro : ENEA ha sviluppato un modello di città [MOU1] del futuro con soluzioni e strumenti hi tech per abitazioni e ambiente urbano basate su risparmio energetico e idrico, sicurezza, salute e comfort abitativo delle persone, economia circolare e monitoraggio ambientale, ma anche co-governance e partecipazione alla vita collettiva. Alcune delle soluzioni sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente ...

5G - sperimentazione Cisco-Tim in manifattura e Smart City : Roma, 26 feb., askanews, - Annunciata dal Mwc a Barcellona lo scorso anno, la partnership tra Cisco e Tim volta ad accelerare la digitalizzazione delle imprese e della Pubblica Amministrazione si ...

Come Cagliari si sta trasformando in una Smart city : Lo stagno di Cagliari Planando su Cagliari, l’agglomerato metropolitano bruciato dal sole e gli stagni dove si allevano le cozze e riposano i fenicotteri rosa richiamano alla mente l’anima più turistica dell’isola. Ma c’è una Sardegna lontana dagli abituali cliché estivi: Cagliari sarà in prima fila nello sviluppo della smart city. A Pula, poco più di 40 chilometri a sud di Cagliari, si trova il parco scientifico e ...

Smart EQ fortwo e-cup - la citycar elettrica da competizione sfida neve e ghiaccio [FOTO] : Tester d’eccezione i campioni Nicolas e Sacha Prost, Frank Lagorce, Christophe Ferrier e Luois Gervoson, che hanno promosso a pieni voti il carattere sportivo della Smart elettrica Le racecar coinvolte nel trofeo Smart EQ fortwo e-cup si preparano ad una nuova, avvincente stagione e si mettono alla prova in una serie di test su neve e ghiaccio. Una nuova occasione per portare la sportività della guida 100% elettrica fuori dai contesti ...

Smart City 2019 : People - Technology & Materials - : ... connettività telematica, città inclusiva, soluzioni tecnologiche che migliorano la qualità del vivere quotidiano, economia circolare e nuova mobilità intra e interurbana. Oltre a case history, ...

Smart City 2019 : People - Technology & Materials : La Digital Week, uno degli eventi più importanti e partecipati dell’anno, si sta avvicinando rapidamente: quest’anno si inizierà il 13 marzo e nello stesso giorno si terrà la terza edizione della mostra-evento “Smart City 2019: People, Technology and Materials“, ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, curata dall’Architetto Giulio Ceppi e patrocinata dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e da ...

Le Smart city e i quartieri di Affordable Housing - fatti di case economiche ma innovative : La Smart city è la città del futuro, dove le tecnologie integrate garantiscono al cittadino un contesto urbano sicuro, inclusivo, con servizi e dove, proprio grazie all'espandersi delle nuove tecnologie, si possono notevolmente ridurre le distanze tra le cosiddette ‘periferie' ed i quartieri i cui abitanti hanno un reddito più alto. Parte anche da questo presupposto l'avventura di Planet Holding, gruppo e start up con sedi nel Regno Unito, in ...