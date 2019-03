huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Undellepremature e dellein tutto ilè legato all'e ai danni all'ambienteti dall'uomo. È quanto scrive l'Onu in un, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di personeno una sorta di epidemia globale che ostacola anche l'economia", si legge nella relazione.Ilsul Global Environment Outlook (Geo), su cui hanno lavorato 250 scienziati provenienti da 70 Paesi per sei anni, mette in luce anche un crescente divario tra Paesi ricchi e poveri: l'eccessivo consumo dilagante, l'e lo spreco alimentare nelsviluppato portano a fame, povertà enelle aree meno ...

FiordellisiFran : RT @HuffPostItalia: 'L'inquinamento causa un quarto di malattie e morti nel mondo'. Il rapporto dell'Onu sull'ambiente - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: 'L'inquinamento causa un quarto di malattie e morti nel mondo'. Il rapporto dell'Onu sull'ambiente - HuffPostItalia : 'L'inquinamento causa un quarto di malattie e morti nel mondo'. Il rapporto dell'Onu sull'ambiente -