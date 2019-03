Lezione per una madre e per tutti i malati di Alzheimer

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Alla fine, anche l'ultima luce si è spenta. Lo sguardo assente della malattia ha portato via ricordi, linguaggio e, quasi, anche identità. Ogni tanto, ed era il regalo più bello, lo sguardo assente si accendeva e gli occhi davano segno di seguire con lo sguardo chi era di fronte. All'improvviso, il buio si interrompeva per qualche secondo. Il viso si illuminava e un sorriso con gli occhi riaccendeva una persona. Identità e emozioni per un attimo ritrovati.Ora si è spenta ogni luce. Miaè andata via. Ha smesso di combattere con una malattia che ti strappa a morsi progressivamente i ricordi, le immagini e le persone. Che ti ruba anche il corpo, ormai incapace di rispondere a parti di cervello che non ci sono più. E vanno via i movimenti volontari. Va via la capacità di articolare parola, di toccare, di assumere cibi.La ...

