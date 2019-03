motorinolimits

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Quando scenderà in pista nel GP d’Australia, saranno trascorsi 3.045 giorni dall’ultima volta in cui Robertha preso il via in un GP. Per il 34enne il ritorno in F1 con la Williams ha quasi la magia di un sogno, che si realizza dopo 8 anni di sofferenza e duro lavoro, per riprendersi fino … L'articoloper ilin F1 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Kubica pronto per il secondo debutto in F1 - MotoriNoLimits : Kubica pronto per il secondo debutto in F1 - f1grandprixit : #F1 #AustraliaGP | #Williams, #Kubica pronto per l’Australia: “Non vedo l’ora di tornare a correre”… -