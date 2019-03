Inter | Spalletti | ' Brozovic e Keita ok' ' Lamentarsi non fa vincere'

Inter - la carica di Spalletti : ''Lamentarsi non fa vincere le partite'' : MILANO - Serve concentrazione, lamentarsi 'non porta il passaggio del turno di coppa', parola di Luciano Spalletti, che alla vigilia della partita di Europa League, valida per il ritorno degli ottavi ...

A tutto Spalletti - dalla vittoria della Juventus in Champions alla sfida contro l’Eintracht : “la mia Inter arriva con le carte in regola” : Le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter ed Eintracht “Lamentarmi mi fa qualificare? Un allenatore cerca sempre di ispirare e mai di lamentarsi. Giocheremo in 11 e abbiamo tutti quelli che serve per vincere la partita. Dovremo restare concentrati mostrando il massimo delle nostre capacità lottando e sapendo capire il momento“. Nessun alibi, l’Inter di Luciano ...

Mauro Icardi non giocherà il derby. Spalletti nei guai : Inter con gli uomini contati : Di seguito le novità sul caso-Icardi: non ci sono novità sul caso-Icardi. Questo significa che non c' è nulla da scrivere? Neanche per idea. Il fatto che nella giornata di ieri non sia stato fatto alcun passo avanti è la riprova che di pace si parla, ma la pace non si fa (e difficilmente a questo pu

Inter : Lautaro è ormai sempre più una certezza nello scacchiere di Spalletti : Il periodo complicato in casa Inter sta regalando alla società milanese un'ottima notizia per il futuro. Data la prolungata assenza di Mauro Icardi per la nota questione del declassamento da capitano, si sta mettendo in mostra l'altro attaccante argentino della rosa neroazzurra: Lautaro Martinez. Il giovane, classe 1997 di Bahia Blanca, ha saputo aspettare la sua occasione e nelle ultime partite sta dimostrando di poter reggere l'attacco ...

Inter decimata - Spalletti nei guai in vista dell’Eintracht : solo 11 giocatori di movimento a disposizione : Inter attesa ad una settimana molto importante che vedrà la truppa di Spalletti dapprima impegnata in Europa League, poi nel derby di Milano L’Inter è in piena emergenza in vista della gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Eintracht di Francoforte. Luciano Spalletti avrà a disposizione solo 11 calciatori di movimento della rosa della prima squadra. Esclusi portieri e Primavera, l’Inter avrà solo un ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

