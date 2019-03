Il Collegio | Cora e Marilù espulse con vergogna Ecco promossi e bocciati agli esami

davidemaggio

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Fazzini - IlDopo cinque settimane, la terza edizione de Ilè giunta al termine e, proprio per questo, gli studenti del Convitto di Celana, trasportati nel 1968, hanno dovuto svolgere glifinali per ottenere l’ambito diploma di licenza media. Non tutti gli adolescenti hanno però raggiunto il traguardo, in primisFazzini, le quali hanno dovuto fermare la loro corsa, a causa di un’espulsione, a pochissime ore dall’inizio delle prove scritte valide per l’accessoorali.FazziniNel momento in cui, con la complicità della gemella, ha disturbato per l’ennesima volta la lezione del professor Raina dandogli addirittura del “pazzo”, il Preside Bosisio è stato invitato dal docente schernito a convocare la collegiale nel suo ufficio per prendere un serio ...

