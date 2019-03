Da dimenticare il 13 marzo coi problemi Facebook | down con codice errore 1 e 2

"1 marzo 1944 - gli scioperi operai contro l'invasione nazifascista. Per non dimenticare mai". Intervento di Franco Astengo : ... svoltosi il 1 marzo di quell'anno: un vero e proprio punto di svolta nella Resistenza al Centro-Nord, e che è necessario ricordare non soltanto per dovere di cronaca o per ricordare quanti, in quell'...