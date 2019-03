Bologna | il Comune a Hobo | «Chi ha imbrattato pagherà i danni»

Imbrattato monumento su Comune Bologna : Bologna, 11 MAR - È stato Imbrattato con vernice rossa il monumento 'L'Amor Patrio e il Valore Militare' di Giuseppe Romagnoli, ricollocato il 28 febbraio scorso sulla facciata di Palazzo D'Accursio, ...

Bologna - Antonacci sposa in Comune una coppia gay : Bologna - "Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro. A loro auguro tutto il mio bene!". E' questo il messaggio che accompagna il video di un matrimonio postato da Biagio Antonacci ...

Lucio Dalla - luminarie all'asta. Ma il Comune di Bologna pensa al bis : Bologna, 4 marzo 2019 - Sono immortalate in chissà quanti selfie. Chiunque sia passato da via D'Azeglio " bolognese e non " non ha potuto fare a meno di alzare lo sguardo e lasciarsi conquistare da ...

La Spezia. Il Comune si racconta a FICO Eataly World di Bologna : Sabato 23 febbraio il Comune della Spezia sarà protagonista a FICO Eataly World di Bologna, il parco tematico del cibo

Bologna. L’anagrafe del Comune diventa nazionale : Da lunedì 25 febbraio tutte le variazioni anagrafiche entreranno nelL’anagrafe nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che diventerà quindi l’archivio di

Maltempo - il Comune di Bologna : “Famiglie rientrate nelle case” : Nella giornata di oggi quasi tutte le famiglie evacuate ieri per precauzione alla periferia di Bologna in seguito alla piena del Reno sono rientrate nelle proprie case: le nove persone di via del Traghetto (Quartiere Navile) e 40 delle 44 persone sfollate in via Giunio Bruto (Quartiere Borgo Panigale-Reno), dove rimane un solo nucleo familiare composto da quattro persone accolto dal Comune perche’ non puo’ ancora rientrare nel ...

Neve a Bologna - studenti sperano nelle scuole chiuse. No del Comune su Instagram : “Studiate!” : Scambio di battute via social tra giovani bolognesi e l’amministrazione comunale. Con la Neve che ieri cadeva su Bologna qualcuno ha chiesto sul profilo Instagram del Comune di chiudere le scuole. Ma il Comune ha detto no replicando con un po’ di ironia: “Meglio studiare un po' e poi andare a letto, buonanotte”.Continua a leggere

Neve a Bologna : i ragazzi chiedono scuole chiuse e il Comune risponde “studiate” : I vigili del fuoco del comando di Bologna sono impegnati in numerosi interventi dalle 19 di ieri a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di Bologna, soprattutto per emergenze dovute alle abbondanti nevicate. I Comuni interessati sono Vergato, Gaggio Montano, Pianoro, Bentivoglio e Medicina. Le squadre hanno recuperato alcuni veicoli finiti fuori strada per il manto stradale scivoloso e messo in sicurezza veicoli ...