Sollievo Fiorentina | le ultime sull’infortunio di Chiesa

(Di martedì 12 marzo 2019) Federicoè tornato ad allenarsi regolarmente dopo lo spavento seguito all’acciacco occorsogli durante la gara contro la Lazio In casaè svanita l’ansia relativa all’infortunio di Federico. Il calciatore viola quest’oggi si è recato regolarmente al centro sportivo per effettuare un lavoro di scarico assieme alla squadra, dunque nessuno stop per il calciatore che potrebbe essere a disposizione di mister Pioli anche nella partita del prossimo weekend. Venerdì la viola affronterà il Cagliari epotrebbe dunque essere regolarmente in campo.L'articolo, lesull’infortunio diSPORTFAIR.

