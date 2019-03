Sergio Mattarella | Siamo sull' orlo di una crisi climatica globale

Sergio Mattarella : “Lo studio serve per aprirsi agli altri e per rispettarli” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea il ruolo fondamentale dello studio e dell'istruzione: "È la spinta e lo strumento per l’apertura e il rispetto verso culture diverse, altrui opinioni, esperienze di altri. Costituisce la spinta e lo strumento per l’apertura, per il dialogo, per l’amicizia".Continua a leggere

Tav - Roberto Fico : "È una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle". E tira in ballo Sergio Mattarella : Il no alla Tav è "una battaglia identitaria del Movimento 5 stelle", ha avvertito il presidente della Camera, Roberto Fico, non è una questione ideologica. Tuttavia, ha insistito, "la legislatura è saldamente in piedi" e "se anche dovesse accadere qualcosa, la parola passerà al presidente della Repu

Sergio Mattarella - Giuseppe Conte cruciale : 'Dipende tutto da lui. Se fallisce con Di Maio e Salvini...' : 'Dipende tutto da Giuseppe Conte '. Arriva dal Quirinale la sentenza definitiva sulla Tav e la crisi di governo alle porte tra Lega e M5s . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si chiama ...

Sergio Mattarella - perché è il migliore alleato di Matteo Salvini nel caos-Tav : Luigi Di Maio spacciato : Caos Tav. Caos assoluto, con il governo appeso a un filo. Matteo Salvini minaccia la crisi, Luigi Di Maio gli dà dell'irresponsabile. In tutto ciò il premier Giuseppe Conte ha gettato la maschera e si è apertamente schierato con i grillini. Tutto, ora, è possibile. Ad osservare preoccupato la situaz

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Sergio Mattarella - discorso sospetto al Colle : 'Impreparati e approssimativi' - siluro contro il governo : Perché quello di impegnarsi attivamente in politica in quel modo lo si fa - lo si dovrebbe fare sempre - per senso di responsabilità ulteriore, per esprimere quello che altri, che hanno eletto chi si ...

Sergio Mattarella - discorso sospetto al Colle : "Impreparati e approssimativi" - siluro contro il governo : Parla con gli studenti il presidente Sergio Mattarella ma il riferimento a una parte di questo governo è quantomeno sospetto: "La politica è un'attività fortemente impegnativa che richiede una dedizione alle volte completa, perché le scelte politiche in un grande Paese come l'Italia sono impegnative

Matteo Salvini e Sergio Mattarella fanno le scarpe a Di Maio. Dago-bomba - nella chat segreta della Lega... : Contro-ribaltone al Quirinale. Secondo Dagospia, nelle ultime ore il presidente Sergio Mattarella si starebbe convincendo della necessità di favorire il ritorno di un bipolarismo classico, centrodestra contro centrosinistra, accantonando la fallimentare esperienza del Movimento 5 Stelle. Per questo,

Sergio Mattarella e Giuseppe Conte - l'indiscrezione : rapporti sempre più freddi tra i due : E venerdì 1 marzo mentre a Versailles si arrivava a una dichiarazione congiunta a favore della Tav con il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il premier remava contro, negando di essere favorevole ...