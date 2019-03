Salario minimo, sindacati:più controlli

Cgil, Cisl e Uil, in audizione al Senato esprimono preoccupazione per gli effetti collaterali delse diverso dai Contratti nazionali lavoro. "Potrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti-dicono-rivelandosi uno strumento per abbassare salari e tutele dei lavoratori. Rischio che si fa più "concreto" con la diffusa presenza di piccole imprese. Dare "valore legale" a trattamenti economici già previsti e aumentare i, suggeriscono.La soluzione è nel Patto di Fabbrica,spiega Confindustria.(Di martedì 12 marzo 2019)

