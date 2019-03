Reggio C., dà fuoco a ex moglie e fugge

Un uomo ha tentato di uccidere la ex, aCalabria. L'uomo ha aperto lo sportello dell'auto della ex, ha gettato addosso alla donna del liquido infiammabile e le ha dato. Lei è in gravi condizioni, con ustioni su gran parte del corpo. Lui, diversi precedenti, era evaso dai domiciliari a Ercolano per raggiungere lei in Calabria e aggredirla. Ora è ricercato.(Di martedì 12 marzo 2019)

