Neuroscienze | Università del Texas | “Possiamo aiutare le persone a liberarsi dei ricordi

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Una ricerca dell‘Universita’ delad Austin, pubblicata sul Journal of Neuroscience rivela che dimenticare può richiedere più sforzo mentale che ricordare. I ricercatori tramite le tecniche di neuroimaging, hanno mostrato a un gruppo di adulti sani immagini di scene e volti, solitamente i più difficili da dimenticare per via del carico emozionale, istruendoli a ricordare o dimenticare ogni immagine. “Una volta che riusciremo a capire come ivengono indeboliti e ad escogitare modi per controllarli – evidenzia Jarrod Lewis-Peacock, autore senior dello studio – possiamo progettare un trattamento perledeiindesiderati”. “Per cio’ che riguarda dimenticare intenzionalmente, gli studi precedenti si sono concentrati sull’individuazione di “hotspot” di attivita’ nelle ...

about_big_data : RT @CentroScienza: ?Tra poco inizia #SettCervello19 ? “BIG DATA E MEDICINA DI PRECISIONE NELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE” con Alessandro M… - CentroScienza : ?Tra poco inizia #SettCervello19 ? “BIG DATA E MEDICINA DI PRECISIONE NELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE” con Alessan… - MIAPhotoFair : Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è partner scientifico del format Arte e Scienza, a cui saranno dedica… -