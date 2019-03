Napoli | colpo alle Poste della ' banda del buco' | dipendenti minacciati e aggrediti

Napoli - uomo ucciso tra la folla : raggiunto da un colpo di pistola alla testa : Un uomo è stato ucciso a Mugnano, in provincia di Napoli, raggiunto un solo colpo di pistola alla testa. Si tratta di Giovanni Pianese, venditore ambulante di prodotti ittici. Aveva 63 anni. Ancora da accertare la dinamica dell’omicidio. L’uomo si trovava in strada, tra la folla. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 non lontano dalla abitazione della vittima. La zona è particolarmente frequentata per la presenza di diversi esercizi ...