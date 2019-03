La patch v8 10 di Fortnite introduce la Girosfera e i Distributori Automatici

Fortnite si aggiorna : Le novità della patch 8.10 per Battle Royale - Salva il Mondo e Modalità Creativa : Fortnite è in manutenzione per l’arrivo dell’aggiornamento 8.10, il quale porterà con se migliorie e novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, scopriamole insieme. Battaglia Reale Girosfera: Combina l’accelerazione al rapino per compiere delle imprese incredibili Distributori automatici: Ottieni un oggetto o un’arma gratuitamente Modalità Creativa 2 nuove isole ...

Fortnite si aggiorna : Novità e Migliorie della patch 8.01 : Epic Games ha reso disponibile la nuova Patch 8.01 per Fortnite, la quale aggiunge Migliorie e novità che vi riportiamo a seguire. Fortnite Patch 8.01: Il changelog Un tesoro sepolto vi attende, seguite la mappa per trovare il bottino Modalità a tempo Coppie Slittanti: Munizioni infinite ma blocchi di ghiaccio ai piedi Possibilità di personalizzare senza limiti l’isola in Modalità Creativa tramite ...

La Stagione 8 di Fortnite è qui : nuovo Pass Battaglia - Cannone pirata - nuove località e modalità a tempo nella patch 8.00 : Come annunciato poche ore fa è arrivato il momento di accogliere la Stagione 8 e i dettagli della patch 8.0 di Fortnite. Il titolo Epic Games si aggiorna e qui di seguito vi proponiamo le principali novità introdotte.Per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco.Stagione 8 - Pass BattagliaLeggi altro...

Fortnite si aggiorna con la patch V7.30 - scopriamo tutti i cambiamenti : Fortnite si aggiorna con la patch 7.30, e come possiamo vedere sul sito ufficiale del gioco, il quale riporta il changelog completo, non mancano le novità per il titolo Epic Games.Tra le ultime novità introdotte annoveriamo una nuova arma piuttosto interessante. Si tratterebbe di Bottle Rockets, ossia di "razzi in bottiglia", un arma che permetterebbe di mettere in piedi nuove strategie di assedio dei fortini avversari.Introdotti anche gli ...

Tutte le novità della patch 7.20 di Fortnite tra il ri-schieramento dei deltaplani e la modalità a tempo Colposecco : Come annunciato nel corso della mattinata è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare del lancio della patch 7.20, un aggiornamento che propone diverse novità sicuramente molto interessanti.Qui di seguito proponiamo le novità principali dell'aggiornamento mentre per tutti i dettagli vi invitiamo a dare un'occhiata sul sito ufficiale del gioco. I punti forti dell'update sono ovviamente l'arrivo del ri-schieramento dei deltaplani e ...

