Doping - 12 arresti Nas in tutta Italia : ANSA, - ENNA, 12 MAR - Un traffico internazionale di sostanze anabolizzanti, dopanti e stupefacenti è stato scoperto dai carabinieri, che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale un'ordinanza ...

Doping - blitz ai mondiali di sci nordico in Austria : 9 arresti. Tra loro 5 atleti del fondo di Austria - Estonia e Kazakistan : blitz antiDoping delle autorità tedesche e Austriache a Seefeld, dove sono in corso i mondiali di sci nordico. Le forze dell’ordine hanno arrestato in tutto 7 persone nella nota località del Tirolo: due membri di quella che viene definita “un’organizzazione criminale” e cinque atleti tutti dello sci di fondo: gli Austriaci Dominik Baldauf e Max Hauke, due estoni e un kazako. Contemporaneamente a Erfurt, in Germania, sono ...

Bufera nel mondo dello sci : pioggia di arresti per Doping durante i Mondiali : mondo dello sci scosso da una serie di 17 blitz tra Austria e Germania che hanno portato ad alcuni arresti per doping L’operazione antidoping scattata questa mattina in concomitanza coi Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, che ha portato all’arresto di 9 persone, ha visto 17 blitz tra Austria e Germania nella giornata di oggi, è scattata per “smantellare una rete di doping a livello internazionale“. Tutto ...

