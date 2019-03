Cuneo | arrestato un militare | avrebbe ripetutamente violentato e minacciato una 13enne

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) L’incubo era durato per mesi, ma la ragazza che l’aveva vissuto a soli 13 anni, non aveva mai avuto il coraggio di parlarne. Poi, recentemente, un anonimo le aveva fatto una strana richiesta su Instagram: se non avesse mandato subito delle immagini osé, il misterioso ricattatorediffuso quelle che le erano state scattate da giovanissima.I messaggi con le minacce sono stati scoperti da un’amica, con cui la giovane vittima si è finalmente confidata, raccontando tutto....

