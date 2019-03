Brasile | è morto Coutinho | compagno di Pelè nel grande Santos

Lula - lutto per l'ex presidente del Brasile : il nipotino di 7 anni morto per meningite : lutto per l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere dallo scorso aprile dove sconta una condanna a 12 anni per corruzione: il nipotino di appena 7 anni è morto colpito da una ...