Bloccati in tutto il mondo gli aerei come quello precipitato in Etiopia

Sea Watch può lasciare Catania. Ong : “Bloccati per 21 giorni - ma era tutto in regola” : Sea Watch3 è adesso diretta al porto di Marsiglia. Dopo 21 giorni, 5 ispezioni, per complessive 80 ore, la nave ha finalmente lasciato il porto di Catania. "A governi che si concentrano sulla conta dei bulloni a bordo della nostra nave, chiederei di occuparsi con serietà dell'emergenza umanitaria in Libia e delle morti nel Mediterraneo'', ha detto al portavoce Giorgia Linardi.Continua a leggere